عاجل .. تبرئة بن لادن من حادث سقوط الرافعة بالحرم المكي

المواطن - متابعات

برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة مجموعة بن لادن وجميع المتهمين في قضية سقوط الرافعة بالمسجد الحرام، وإحالة الحكم إلى محكمة الاستئناف لتصديقة بحسب صحيفة عكاظ.

وكانت القضية المنظورة منذ عامين قد شهدت شدًا وجذبًا خلال الفترة الماضية، وكان آخرها ما قدمه ممثل الادعاء العام في رد على دفوعات المتهمين التي قدموها خلال الجلسة الماضية، ونفوا خلالها مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار.

وجدد ممثل الادعاء العام التأكيد على مسؤولية المتهمين عن تلك الحادثة وما نجم عنها، من خلال تفنيد دفوعات أعضاء فريق الدفاع، والتي تركزت على أن الرافعة لم تكن مخالفة لقواعد السلامة على الإطلاق وقت الحادثة، وأن سقوطها ناتج من الأحوال الجوية المفاجئة المتمثلة في شدة الرياح العاصفة الهابطة في ذلك اليوم.

ودفعوا ببراءة موكليهم البالغ عددهم 13 متهماً من الاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، قد أحالت في وقت سابق ملف القضية التي أسفرت عن 107 حالات وفاة، وإصابة 238 حاجاً، إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة للنظر في التهم الموجهة إلى المتهمين، ومعاقبة من تثبت إدانتهم.







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