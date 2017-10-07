عاجل .. تشكيلة المنتخب السعودي في مباراة جامايكا

المواطن ـ محمد سلام

استقر المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا على تشكيلة المنتخب السعودي التي ستخوض المباراة الودية، مساء اليوم، أمام منتخب جامايكا، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

ويلعب المنتخب السعودي اللقاء بتشكيلة تضم: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومحمد البريك، عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وسالم الدوسري ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري، هزاع الهزاع”.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر خلال المباراة الودية الأولى ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وستتم إذاعة المباراة عبر القناة الرياضية السعودية، والتي أعلنت أنها ستنقل بشكل حصري مواجهة المنتخب السعودي، أمام منتخب جامايكا، وسيقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وسينطلق في تمام الساعة 20.15.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” مجانًا للجماهير، في مباراتي جامايكا وغانا في إطار المباريات الودية التحضيرية لمونديال روسيا 2018.







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