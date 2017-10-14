عاجل .. تشكيلة مباراة الشباب والأهلي في الدوري السعودي

المواطن ـ محمد سلام

استقر المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني لنادي الشباب، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مباراة هامة- بعد قليل- أمام النادي الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في قمة لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الشباب اللقاء بتشكيلة تضم: “فاروق بن مصطفى، محمد سالم، جمعان الدوسري، فهد غازي، صالح القميزي، القرني، الصليهم، الكعبي، بيتزيلي، بن يطو، ناصر الشمراني”.

فيما اختار المدرب سيرجي ريبروف تشكيلة الأهلي كالتالي: “محمد العويس، منصور الحربي، أبوبونا، معتز، سعيد المولد، وليد باخشوين، كلاوديمير، ليوناردو، المقهوي، فيتفا، عمر السومة”.

هذا ويطمح الشباب بقيادة مدربه الجديد، الأوروجوياني، دانيال كارينيو، إلى إيقاف فقدان النقاط عندما يستقبل الأهلي، ثاني الترتيب في قمة مباريات الجولة السادسة بدوري المحترفين.

وبقيت نتائج الشباب الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، متفاوتة في الجولات الماضية، ويأمل في الظهور بصورة مختلفة مع مدربه الجديد الذي بدأ المهمة خلال فترة التوقف الماضية.

وفي المقابل يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد أن استعاد مستوياته المعروفة رغم بعض الغيابات في صفوفه؛ حيث تمكن خلالها من تحقيق نتائج مميزة في الجولات الأخيرة وضعته في مركز الوصافة.

ويرغب الأهلي في تجاوز عقبة مضيفه والعودة بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الصدارة مؤقتًا بعد تأجيل مباراة الرائد والهلال المتصدر وحامل اللقب حتى 30 أكتوبر لارتباط الهلال بخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.







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