عاجل .. خسارة مرشح الحمدين‎ وفوز فرنسا في انتخابات اليونسكو

المواطن - وكالات

فازت المرشحة الفرنسية بمنصب مدير عام اليونسكو لتضع بذلك حدًّا لنفوذ المال السياسي الذي استخدمه مرشح تنظيم الحمدين للتلاعب في نتائج انتخابات المنظمة.

وحصلت أودري أزولاي مرشحة فرنسا على 30 صوتًا فيما حصل المرشح الخاسر على 28 صوتًا بعد عدة جولات من التنافس غير الشريف لعبت فيها أموال قطر الدور الأكبر.

وكانت انتخابات الإعادة قد أجريت اليوم بين مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب ومرشحة فرنسا التي تغلبت عليها.

وأعلنت مصر رسميًّا أنها تقدمت بمذكرة للتحقيق في استخدام المال السياسي القطري للتلاعب في نتائج الانتخابات والتأثير على إرادة الدول المشاركة في الانتخابات.

والمعروف أن أودري أزولاي كانت مستشارة لرئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند، ومسؤولة عن الثقافة والتواصل بين 2014 و2016، ثم وزيرة الثقافة في إدارة مانويل فالس الثانية وإدارة برنار كازنوف.







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