#عاجل .. رئاسة أمن الدولة تعلن القبض على 22 شخصًا أحدهم قطري الجنسية

#عاجل .. رئاسة أمن الدولة تعلن القبض على 22 شخصًا أحدهم قطري الجنسية

2017/10/04
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت رئاسة أمن الدولة القبض على 22 شخصًا، بينهم قطري ارتكبوا أعمالاً تحريضية ضد الدولة.

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