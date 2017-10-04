عاجل .. رئاسة أمن الدولة تعلن القبض على 22 شخصًا أحدهم قطري الجنسية

المواطن - الرياض

أعلنت رئاسة أمن الدولة القبض على 22 شخصًا، بينهم قطري ارتكبوا أعمالاً تحريضية ضد الدولة.







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