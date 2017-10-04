2017-10-04 دياب الرئيسيةالسعودية اليوم #عاجل .. رئاسة أمن الدولة تعلن القبض على 22 شخصًا أحدهم قطري الجنسية #عاجل .. رئاسة أمن الدولة تعلن القبض على 22 شخصًا أحدهم قطري الجنسية 2017/10/04 الساعة 9:45 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 1020 0 طباعة المواطن - الرياض أعلنت رئاسة أمن الدولة القبض على 22 شخصًا، بينهم قطري ارتكبوا أعمالاً تحريضية ضد الدولة. إقرأ ايضا : #عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 24 شخصًا تورطوا في التحريض وترويج الإشاعات في قضية بحائل #عاجل .. #بيان_الداخليه_وامن الدوله بعد قليل لاعب ريال مدريد السابق يفتح النار على بيكيه الإسكان تعلن بدء العمل في مشروع الضاحية بالطائف الجديد تحقيقات في مقتل شاب في ظروف غامضة جنوب جدة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن التسجيل في حساب المواطن مستمر عبر هذا الرابط حساب المواطن: من يسكن بالسكن الجامعي يُعتبر مستقلًّا بالفيديو.. قبل الحديث عن أسعار الوقود.. تعرّف على أبرز مميزات حساب المواطن حساب المواطن ينفي خطاب صرف 3 آلاف ريال لكل مستفيد 10 معلومات عن حساب المواطن لدعم الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل الرياضة العالمية أسطورة مانشستر يونايتد ينصح جاريث بيل بشأن إصاباته المتكررة تشيلسي يريد التعاقد مع نجم أرسنال بعد تعرضه للإصابة.. مهاجم تشيلسي يوجه رسالة رومانسية إلى زوجته لاعب ريال مدريد السابق يفتح النار على بيكيه ريوس: سيأتي الوقت الذي أتخذ فيه قراري بهدوء السياحة والسفر بالصور.. 14 ألف مستفيد من فعالية التوعية بالسلامة المرورية بمطار الدمام بالصور .. أبطال العالم يستعرضون مهاراتهم بمهرجان السيارات بالشرقية سانتوريني اليونانية.. الجزيرة الأجمل عالميًا ووجهة 1.5 مليون سائح بالصور.. 251 غرفة و13 جناحاً بتصميم ياباني معاصر في كابيتول هوتيل طوكيو 20.6 % زيادة بالسياح الخليجيين في آيرلندا تيوب المواطن بالفيديو.. لحظة انهيار أقدم جسر في نيويورك شاهد.. اشتعال سيارة أمام المركز الرياضي الأولمبي دون سبب بالفيديو.. انفجار سخان يدمر واجهة منزل ويحرق سائقًا بالفيديو.. سيارة مسرعة تدهس رجلاً وامرأة ليلًا في الرياض شاهد.. سائق يهرب ببراعة من فخ نصبته الشرطة فيسبوك