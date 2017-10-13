عاجل.. رئيس هيئة الرياضة يوجه بالتحقيق بعد مخالفة قرار الدخول بالزي اللائق

المواطن ـ محمد سلام

وجّه رئيس هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بالتحقيق في مخالفة عدد من الجماهير لقرار الدخول بالزي اللائق، وذلك في مباراتي الفتح والقادسية، والاتحاد وأحد.

وكان الاتحاد قد تعادل إيجابيًّا؛ بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أحد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الاتحاد هدف التقدم على أحد في الدقيقة 10 عن طريق أحمد العكايشي، وتعادل أحد سريعا عن طريق فيجريدو في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها ليوناردو في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل الاتحاد هدف التعادل عن طريق أحمد العكايشي في الدقيقة 52.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، وأصبح رصيد أحد 4 نقاط في المركز الثالث عشر، مؤقتًا في جدول ترتيب المسابقة قبل استكمال باقي المباريات.

وحقق الفتح فوزًا هامًّا على ضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

وسجل الفتح الهدف الأول عن طريق اللاعب بيدرو في الدقيقة 56، وأضاف الهدف الثاني عن طريق اللاعب علي الزقعان في الدقيقة 70، فيما جاء هدف القادسية الوحيد عن طريق اللاعب وليد الشنقيطي في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس مؤقتًا قبل استكمال باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز الثامن.







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