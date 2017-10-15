رابط الاستعلام عن 30569 منتجاً سكنياً وتمويلياً لبرنامج سكني الدفعة التاسعة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان والصندوق العقاري طرح 30569 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن برنامج الدعم السكني في دفعته التاسعة.

وتشمل منتجات سكني الدفعة التاسعة 13.903 وحدات سكنية، 8.966 أرضاً سكنية مطورة، و7.700 تمويل سكني.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين للوحدات السكنية ومنتجات الدعم السكني عبر بوابة سكني على الرابط التالي (هنا).

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت، منتصف سبتمبر الماضي، عن تخصيص 28498 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن الدفعة الثامنة من برنامج سكني.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير الماضي وحتى الدفعة التاسعة 186577 منتجاً، من أصل 280 ألف منتج تستهدفها وزارة الإسكان خلال العام الجاري 2017.







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