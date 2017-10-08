عاجل .. رابط وشروط التقديم على وظائف الحرس الملكي

بدأت رئاسة الحرس الملكي، اليوم، فتح باب التقديم على وظائفها برتبة جندي وجندي أول. وكان الحرس الملكي قد أعلن في وقت سابق عن توفر وظائف برتبة جندي لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها وحملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على رخصة قيادة عمومي (نقل خفيف /نقل ثقيل). كما أعلن الحرس الملكي أيضاً عن توفر وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية. ويستمر الحرس الملكي في قبول طلبات التسجيل على الوظائف عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع التالي (هنا) لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم الأحد 18 / 1 / 1439هـ. واشترط الحرس الملكي في المتقدمين

1. أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي وجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

3. .أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية أو مايعادلها .

4. أن لا يقل عمره المتقدم عن 17 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا .

5. أن لا يقل طوله عن 175 سم وأن يكون الوزن مناسباً لطوله وأن يكون ذا بنيه جيده تتناسب مع طوله .

6. أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة .

7. أن يكون لائقاً طبيًا للخدمة العسكرية وسليمًا من الأمراض .

8. أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو سبق له ذلك وأن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

9. أن يتعهد المتقدم على نفسه بالخدمة العسكرية مدة أربع سنوات.