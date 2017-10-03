عاجل .. رمز النادي الأهلي يُعلن الابتعاد عن الوسط الرياضي

المواطن ـ محمد سلام

أعلن النادي الأهلي، من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر” أن الأمير خالد بن عبدالله، عضو شرف النادي، قرر الابتعاد عن الوسط الرياضي بعد أكثر من 40 عامًا قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص.

وأكد رمز الأهلي، الأمير خالد بن عبدالله، أن قراره جاء بعد دراسة وافية وقناعة تامة بعدم القدرة على الاستمرار لعدة مبررات، يأتي في مقدمتها ارتفاع ميزانيات النادي وتعاقداته ومصروفاته، ورغبته الشخصية في التفرغ لحياته الخاصة، بالإضافة إلى دخول الأندية قريبًا مرحلة الخصخصة.

وإليكم نص البيان بالكامل..







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