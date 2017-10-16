عاجل .. شرطة الرياض تفك لغز جريمتي قتل منفصلتين وتضبط الجناة

المواطن - الرياض

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من كشف هوية الجناة في جريمتي قتل منفصلتين.

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتوفيق من الله تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، في وقت قياسي، من القبض على خمسة جناة من الجنسية البنغالية (جميعهم في العقد الثالث من العمر، أربعة منهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل) أقدموا على قتل وافد من بني جلدتهم (خنقاً) إثر خلاف مالي بينهم وسط العاصمة الرياض بعد استدراجه من قبلهم, وارتكاب الفرار إلى خارج المنطقة بعد التخلص من جثته؛ تمهيداً لمغادرتهم البلاد بطريقة غير نظامية.

كما تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي، في الوقت ذاته، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر أقدم على قتل مواطن آخر باستخدام سلاح ناري شرق العاصمة الرياض إثر خلاف بينهما.

وجرى إيقافهم جميعاً وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص تطبيقاً لنظام الإجراءات الجزائية.







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