صدور 10 أوامر ملكية.. صندوق للتنمية الوطنية وتعيين وزيرين و3 مديري جامعات ونائب لوزير الحج

المواطن ـ الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- 10 أوامر ملكية تضمنت يلي:

أولًا: إنشاء صندوق باسم “صندوق التنمية الوطني”، يرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء. ويرتبط بالصندوق- تنظيميًّا- صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني. على أن يتولى صندوق التنمية الوطني مهمة الإشراف العام- تنظيميًّا ورقابيًّا وتنفيذيًّا- على الكيانات المشار إليها في البند (ثانيًا) من أمرنا هذا، وبخاصة مراجعة اختصاصات وإستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك، وكذلك خططها التنفيذية وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية المعنية.

وتضمن الأمر الملكي أن يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء. ويتولى مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني جميع المهمات والصلاحيات واتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، بما يكفل تحقيق الغاية من إنشاء الصندوق.

ونص الأمر على أن يكون لصندوق التنمية الوطني محافظ بمرتبة وزير، وهو المسؤول التنفيذي للصندوق الذي يتابع أداء الكيانات المشار إليها في البند (ثانيًا) من أمرنا هذا، ويتخذ ما يراه محققًا لأهداف الصندوق ومهماته، وذلك في ضوء ما يقره من مجلس إدارة الصندوق من إستراتيجيات وخطط وبرامج، وما يفوضه به المجلس من صلاحيات ومهمات.

وأشار الأمر الملكي على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للصندوق يراعي فيها ما ورد في أمرنا هذا، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور الأمر الملكي.

ثانيًا: إعفاء معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزير النقل من منصبه، وتعيين معالي الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيرًا للنقل.

ثالثًا: تعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيرًا للخدمة المدنية.

رابعًا: تعيين معالي الدكتور/ عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائبًا لوزير الحج والعمرة بالمرتبة الممتازة.

خامسًا: تعيين الأستاذ/ سعد بن مقبل الميموني محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة.

سادسًا: تعيين الأستاذ عصام بن حمد بن علي المبارك محافظًا للهيئة العامة للعقار بالمرتبة الممتازة.

سابعًا: تعيين الدكتور/ ماجد بن إبراهيم الفياض مشرفًا عامًّا تنفيذيًّا على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمرتبة الممتازة.

ثامنًا: إعفاء الدكتور محمد إبراهيم بن عبدالعزيز الحسن مدير جامعة نجران من منصبه. وتعيين الدكتور فلاح بن فرج بن علي السبيعي مديرًا لجامعة نجران بالمرتبة الممتازة.

تاسعًا: إعفاء الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مدير جامعة الباحة من منصبه. وتعيين الدكتور عبدالله بن يحيى بن الحسين قاسم مديرًا لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.

عاشرًا: تعيين الدكتور عبدالله بن مفرح بن نهار الروقي مديرًا لجامعة تبوك بالمرتبة الممتازة.







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