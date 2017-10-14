عاجل .. ضبط تشكيل عصابي في الرياض سرق ألماساً بأكثر من مليوني ريال

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على تشكيل عصابي سرق، من وافد هندي، أحجاراً كريمة بقيمة أكثر من مليوني ريال، ومبلغاً نقدياً قدره 100 ألف ريال وأجهزة محمول.

وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، زياد الرقيطي، أنه بتاريخ 19 / 10 / 1438هـ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من وافد هندي يعمل مندوب مبيعات، عن قيام مجهولين بالدخول عليه في مقر سكنه وسط العاصمة الرياض في وقت متأخر من الليل وتقييده والاستيلاء على حقيبة بها أحجار كريمة (ألماس) تقدر قيمتها السوقية بقرابة المليوني ريال، ومبلغ نقدي قدره 100 ألف ريال، وميزان مخصص لوزن المجوهرات وثلاثة أجهزة هاتف محمول تحت تهديد السلاح، وارتكابهم الفرار لجهة غير معلومة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة، عملت على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة والكشف عن مصير المسروقات، ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات؛ فقد توفرت معلومات لدى مركز شرطة منفوحة عن قيام أحدهم بعرض كمية من الأحجار الكريمة للبيع بشكل سري، وبوضعه تحت مجهر الرصد الأمني على مدار الساعة أشارت الدلائل إلى تورطه في حادثة السرقة.

وأضاف أن الجهود أسفرت عن القبض عليه وعلى آخرين من شركائه (مواطنيْن ويمنيين وهندي وبنجلاديشي)، حامت حولهم الشكوك.

وبتفتيش منزل أحدهم عُثر على كمية كبيرة من المسروقات، إضافة إلى بعض المضبوطات ذات الصلة بالبلاغ، ومجموعة من الأسلحة النارية والبيضاء.

وتابع الناطق باسم شرطة الرياض أنه بالرجوع لسجل قيد البلاغات لمعرفة مدى صلتهم بالبلاغات المشابهة المقيدة ضد مجهول تأكدت صلتهم بحادثة سلب مبلغ 120 ألف ريال من وافد فلبيني (عائدة للشركة التي يعمل بها) سبق الإبلاغ عنها، وبسماع أقوالهم ومواجهتهم بما نُسب إليهم أقروا بارتكاب الحادثتين بتخطيط مسبق، متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم.

وختم بأنه تم التحفظ على المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.







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