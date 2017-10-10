عاجل .. ضبط سعودية وسورية هددتا مواطنة بالفضيحة اذا لم تدفع 8000 ريال

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط امرأتين، هددتا مواطنة بفضح علاقتها السابقة مع إحداهما، في حالة إذا لم تدفع مبلغاً مالياً.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض فواز الميمان، أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة؛ فقد ورد لمركز شرطة المنار بلاغٌ من مواطنة تفيد عن قيام امرأتين بابتزازها وتهديدها بفضح علاقتها السابقة بإحداهما في حال لم تدفع لهما مبلغ ( 8000 ) ريال.

وأضاف أنه بعد التثبت من صحة البلاغ؛ قامت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، على ضوء المعلومات الواردة، بجملة من الإجراءات البحثية؛ أسفرت، ولله الحمد، عن القبض على المتهمتين (مواطنة ووافدة سورية الجنسية) وبحوزتهما أجهزة الاتصالات المستخدمة.

وتابع الميمان أنه جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهما حسب الاختصاص.







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