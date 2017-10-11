عاجل .. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في عدة دول

المواطن - الرياض

تعطل موقع فيسبوك عن العمل في عدة دول قبل قليل.

واعترفت فيسبوك بوجود مشكلة تقنية مؤكدة أنه جار العمل على حلها.

وأشارت فيسبوك إلى أن الخدمة ستعود إلى العمل في القريب داعية مستخدمي الموقع الأشهر في شبكات التواصل إلى التحلي بالصبر ومعاودة الدخول مجددًا.

يذكر أن المستخدمين الموجودين على الموقع في الوقت الحالي يمكنهم الاستمتاع بخدمات الموقع لكنها تعاني بعض البطء وفي حال الخروج لن يتمكنوا من الدخول مجددًا قبل حل المشكلة من قبل الشركة.

ويعاني من هذه المشكلة مستخدمو المتصفح فقط أما تطبيق فيسبوك للمراسلة فيعمل بكفاءة.







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