عاجل .. غداً فتح باب التقديم على 600 وظيفة بمديرية السجون

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شعبة إجراءات القبول بالمديرية العامة للسجون عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال لعدد (600) وظيفة برتبة (جندي)، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خريجي آخر أربعة أعوام دراسية، وتعيينهم بعد التخرج في كل من (إصلاحية الطائف، وسديره)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم (سعودي) الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

– أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– ألا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً.

– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

– اجتياز الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه بمستشفى قوى الأمن بالرياض.

– ألا يقل طول المتقدم عن (168سم)، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

وبينت المديرية، أن الوثائق المطلوبة عند استلام المتقدم رسالة تتضمن المراجعة، وعليه التوجه بالزي الرياضي وحلاقة شعر الرأس رقم (1) إلى مقر شعبة إجراءات القبول بالسجون الواقعة في (الرياض – شارع إسطنبول – بجوار شركة نادك من الجهة الجنوبية)، مصطحباً معه التالي:

1. أصل شهادة الثانوية العامة وصورة مصدقة منها.

2. وصورة من بطاقة الأحوال المدنية مع إحضار الأصل للمطابقة.

3. إحضار عدد (6) صور ملونة حديثة كاشف الرأس بخلفية بيضاء مقاس (6*4).

4. تعبئة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول.

5. توضع جميع تلك الأوراق بملف علاقي.

وأوضحت المديرية، أنه لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة أعلاه، وأنه عند اختلاف المعلومات المدخلة في الموقع عن البيانات عند الحضور؛ فسوف يتم استبعاد المتقدم، وستكون الأفضلية للمتقدمين الذين يحملون مؤهلات فنية مدتها من ثلاثة أشهر فأعلى، على أن تكون معتمدة من جهة رسمية، وأن يكون احتساب الدورات في مجال تخصص الوظيفة فقط ولا يعتد بالمشاهد.

ودعت المديرية الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى التسجيل عبر بوابة أبشر للتوظيف عن طريق الرابط الإلكتروني: (هنا) ، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين الموافق 1439/1/26هـ الساعة العاشرة صباحاً وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 1439/1/29هـ الساعة العاشرة صباحاً.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :