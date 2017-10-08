عاجل.. فهد العتيبي ينضم إلى قنوات mbc pro sports

المواطن ـ محمد سلام

أعلن المعلق السعودي المميز فهد العتيبي انضمامه إلى معلقي الدوري السعودي، بعد تعاقده مع قنوات mbc pro sports، متمنيا تقديم كل ما يسعد جمهور خلال الفترة المقبلة.

وقال فهد العتيبي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “يسعدني ان أؤكد للجميع إنضمامي إلى mbc pro sports.. أتمنى ان اقدم مع زملائي مايرضي طموحات مشاهدينا في كل مكان”.

هذا وأكد المغردون أن انضمام فهد العتيبي إلى معلقي الدوري السعودي يُعتبر إضافة قوية؛ لما يتمتع به من حضور مميز في التعليق العربي، وشعبية كبيرة بين المتابعين.

وكان فهد العتيبي قد أكد في تصريحات إعلامية أنه سيتواجد في مباريات الموسم الحالي للتعليق على مباريات الدوري السعودي، وذلك بداية من الجولة بعد القادمة من عمر منافسات المسابقة.

ويتواجد حاليًّا في قنوات mbc pro sports نخبة من أفضل المعلقين بالوطن العربي، حيث تضم فارس عوض وعيسى الحربين وبلال علام وجعفر الصليح وحماد العنزي، وانضم إليهم أخيرًا فهد العتيبي.







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