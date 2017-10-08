مشاجرة عنيفة في حفر الباطن.. إطلاق نار وطعن والقبض على 10 أشخاص

المواطن - سعيد آل هطلاء - حفر الباطن

اندلعت مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص أمام دائرة التنفيذ بمحافظة حفر الباطن.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي، أن الجهات المختصة بشرطة المحافظة باشرت عند الساعة 2 ونصف ظهر اليوم الأحد، شجارًا بين عدد من الأشخاص أمام دائرة التنفيذ بالمحافظة أسفر عنه إصابات طعنية متفرقة بأطراف الشجار، وإصابة أحدهم بالساعد الأيمن جراء إطلاق النار عليه من بندقية صيد.

ولفت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة.

وشدد على أنه تم ضبط كافة الأطراف والتحفظ على المصابين، وعددهم 10 مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر، كما شرع المختصون بالشرطة باستكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة؛ تمهيدًا لإحالتها وأطرافها للنيابة العامة.







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