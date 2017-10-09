عاجل.. ملعب جامعة الملك سعود يحتضن جميع مباريات الهلال

المواطن - الرياض

أعلن نادي الهلال وشريكه الإستراتيجي شركة صلة الرياضية “المسوق الحصري للزعيم” التوصل لاتفاق مع جامعة الملك سعود بالرياض؛ لاستثمار استاد الجامعة الرياضي؛ لاحتضان مباريات الهلال في كافة المسابقات.

وسينقل الهلال جميع مبارياته فور الانتهاء من الترتيبات النهائية لتجهيز الملعب لاستقبال الجماهير الرياضية، حيث ستكون هذه المنشأة الوطنية العملاقة هي الملعب الرسمي لنادي الهلال كأول نادٍ سعودي يملك هذا الحق.

ويعمل مجلس الإدارة، بالتواصل المباشر مع المسوق الحصري “شركة صلة الرياضية”، لإيجاد بيئة مناسبة للجمهور الهلالي خلال حضوره للمنافسات الرياضية، إلى جانب مساعيه في توسيع رقعة استثمارات النادي من خلال الإمكانيات المتوفرة في إستاد الجامعة الرياضي، والعمل على زيادة مداخيل النادي.

يشار إلى أنّ النادي يستطيع استثمار استاد الجامعة وتسويقه تجاريًا مع شركة “صلة الرياضية”.







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