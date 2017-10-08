عاجل.. منتخب مصر يلحق بركب المتأهلين لكأس العالم

المواطن - مصر

لحق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2018، في روسيا، قبل ختام التصفيات الإفريقية بجولة واحدة، بعدما فاز على ضيفه الكونغو 2-1.

وفاز منتخب مصر على الكونغو بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت عل ملعب برج العرب، وسجل المحترف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للفراعنة في الدقيقة 63.

وقبل نهاية المباراة بثلاثة دقائق تمكن الكونغو من تسجيل هدف التعادل في مرمى عصام الحضري حارس منتخب مصر، وعاد الفراعنة للتقدم من جديد في الدقيقة 90 عن طريق ضربة جزاء سددها محمد صلاح.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب المصري رصيده للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأخيرة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتأهل لكأس العالم بعد غياب دام 27 عاماً، دون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالتصفيات الإفريقية.







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