عاجل .. منح الهلال والأهلي والفتح والقادسية والفيصلي الرخصة الدولية

المواطن – حسان الصالحي

أصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي، بيانًا يوضّح ماتوصلت إليه لجنة تراخيص الأندية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم السبت، وما انتهت إليه من دراسة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية للحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2017-2018، حيث قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على منح الرخصة الآسيوية لأندية الهلال والأهلي والفتح والقادسية والفيصلي.

كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة لأندية النصر والاتحاد والرائد والشباب والتعاون والاتفاق والباطن لعدم استيفائها المعايير الإلزامية للحصول على الرخصة.







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