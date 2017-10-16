عاجل .. #موبايلي تطلق عرض مُضاعفة الرصيد 5 مرات لعُملاء الخطوط مُسبقة الدفع

المواطن - الرياض

أطلقت شركة اتحاد اتصالات موبايلي عرضًا خاصًا بعُملاء شرائح مسبقة الدفع وذلك عبر مُضاعفة أرصدتهم لـ 5 مراتٍ، إسهامًا منها في تسخير كل ما يصبُّ في منفعة عملائها وما يمكّنهم من الاستمتاع بخدماتها الصوتية وخدمات البيانات والرسائل النصية.

ومن جهته، أكد مدير عام شريحة التسويق المحلي في موبايلي هاشم حميدالدين، أن “عَمِلنا في الشركة على تهيئة أفضل العروض بكل شفافية فيما يتعلق بالشرائح مُسبقة الدفع وذلك بمضاعفة الأرصدة لعُملائنا، إذْ يحظى العميل على رصيد مجاني ابتداءاً من 40 ريالاً عند شحنه بمبلغ 10 ريالات ليُصبح إجمالي الرصيد 50 ريالاً على أن تكون صلاحية الرصيد الإضافي لمدة يومٍ واحد، وصولاً الى 400 ريالاً كرصيد مجاني عند شحنه بمبلغ قدره 100 رياـلٍ ليُصبح إجمالي الرصيد 500 ريـالٍ على أن تكون صلاحية الرصيد الإضافي لمدة عشرةِ أيَّام”.

ويمكن للعميل الاستفادة من هذا العرض عند استخدامه للرصيد الأساسي أولاً ليتمكّن من الاستمتاع بالرصيد المُضاف للمكالماتِ الصوتيَّة أو الرسائلِ النصيَّة داخل وخارج شبكة موبايلي بتعرفةٍ قيمتها 45 هللة، وكذلك باستخدامٍ للبياناتِ قيمته أربع هللاتٍ ونصف لكل ميجابايت واحد، إذْ تعدُّ تعرفة البيانات الأفضل سعرًا في المملكة، ويأتي ذلك ليؤكد مدى اهتمامِ موبايلي بتوفيرِ أفضلِ الخدمات التي تُلبّي احتياجات عُملائِها.







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