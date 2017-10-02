عاجل.. نقل معسكر المنتخب السعودي من الرياض

المواطن - الرياض

قررت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نقل المعسكر الإعدادي الذي كان مقررًا انطلاقته في الرياض إلى جدة، حيث سيبدأ توافد اللاعبين اليوم الاثنين إلى مقر المعسكر.

ويستمر المعسكر لمدة 11 يومًا، وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من أكتوبر الجاري، وسيلعب المنتخب خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي جامايكا وغانا على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يومي السابع والعاشر من الشهر نفسه.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني الأول السيد إدغاردو باوزا قد استدعى 34 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، ضمن التحضيرات الأولية استعداداً لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

يذكر أن تجمع الأخضر الحالي هو الأول تحت قيادة الأرجنتيني باوزا، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، والذي تولى المهمة خلفاً للهولندي فان مارفيك.







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