عاجل .. هنا رابط التسجيل على وظائف الاستخبارات العامة

المواطن - الرياض

بدأت رئاسة الاستخبارات العامة في تلقي طلبات التسجيل على وظائف العسكريين (الأفراد) على رتب (جندي، جندي أول، عريف) لخريجي معهد الإدارة العامة، الكلية التقنية ، معهد التدريب المهني العسكري ، الشهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية).

وأعلنت الاستخبارات العامة أن التقديم عبر الموقع الالكتروني اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1439/1/11هـ الساعة 10 صباحًا ولمدة 5 أيام، أي إلى يوم (الخميس) الموافق 1439/1/15هـ الساعة (3 عصرًا).

واشترطت الاستخبارات العامة أن یكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ویستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

كما اشترطت الاستخبارات العامة أن یكون المتقدم حسن السیرة والسلوك غیر محكوم عليه بالإدانة في جریمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

واشترطت الاستخبارات العامة كذلك أن لا یكون المتقدم مطرودًا من إحدى الكلیات أو المعاھد العسكریة أو المدنیة وأن لا یكون موظفًا في أي جھة حكومیة (عسكریة/مدنیة) أو سبق له الخدمة العسكریة أو المدنیة.

وغيرها من الشروط الموضحة عبر الموقع التالي من هنا.

وللتقديم على وظائف الاستخبارات العامة يمكن الدخول عبر الرابط التالي من هنا







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :