عاجل .. هيئة الترفيه تلغي حفل شيرين الغنائي

المواطن - وليد الفهمي - جدة .

أعلنت الهيئة العامة للترفيه إلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبدالوهاب؛ المزمع إقامته نهاية أكتوبر الجاري، ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وأكّدت الهيئة، في بيان لها، أنها وجّهت الجهة المنظّمة بإلغاء الحفل؛ لعدم تقدُّم منظّم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الحفلات.

ودعت الهيئة في نهاية بيانها جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات، إلى التواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها، ولحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

الجدير بالذكر أن موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل في أعقاب الإعلان عن أسعار التذاكر التي وصل سعرها إلى 10 آلاف ريال.







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