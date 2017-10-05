عاجل.. وزير الاقتصاد الروسي: بدأنا مرحلة جديدة من الاستثمار في السعودية

المواطن - موسكو

أكد ماكسيم أوريشكين، وزير الاقتصاد الروسي، أن بلاده بدأت مرحلة جديدة من الاستثمار الخارجي في السعودية.

وأضاف في كلمة له أمام منتدى الاستثمار السعودي – الروسي المنعقد على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى موسكو، اليوم، بمشاركة أكثر من 200 شركة من البلدين أن المنتدى يدعم اتفاق خفض الإنتاج‏ بين البلدين واستقرار النفط.

وأضاف أن المنتدى يمثل خطوة جيدة لتعزيز الاستثمار مع المملكة.

ويبحث المشاركون سبل تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة الروسية كانت قد أعلنت أن المملكة تخطط للاستثمار في أكثر من 25 مشروعاً في روسيا، في مجالات صناعة السلع الاستهلاكية والزراعة والعقارات والبنية التحتية والنفط والغاز وغيرها.

كما تعتزم موسكو والرياض إطلاق شركة مشتركة برأسمال يصل إلى مليار دولار تهدف لتذليل العقبات أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.







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