عاجل.. وفاة رجل أمن دهساً وإصابة آخرين في اقتحام مركبة نقطة أمنية بالمخواة

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

توفي رجل أمن دهساً فيما أصيب زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية بإصابات متفرقة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، إثر اقتحام مركبة فقد قائدها السيطرة عليها بمحافظة المخواة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد بن صالح طراد، أنه بينما كان رجال الأمن يقومون بمهامهم الأمنية من خلال إحدى النقاط الأمنية المتحركة على طريق الأحسبة، باتجاه محافظة المخواة، تعرضوا لاقتحام مركبة لهم كانت تسير بسرعة عالية بقيادة أحد المواطنين في العقد الثالث من العمر نتيجة فقد السيطرة على المركبة.

وأشار طراد إلى أنه نتج عن ذلك وفاة أحد رجال الأمن دهساً، بينما تعرض زميله الآخر وأحد الوافدين من جنسية عربية لإصابات متفرقة، فيما تم نقل المصابين للمستشفى، بينما أودع جثمان رجل الأمن الثلاجة.

وأكد طراد أنه من خلال معرفة ملابسات الحادث اتضح أن المواطن قائد المركبة كان في حالة غير طبيعية، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأُشعرت الجهات المختصة.







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