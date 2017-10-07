عادل عزت: وديات قوية في انتظار الأخضر

المواطن - جدة

أكد عادل عزت، رئيس اتحاد الكرة السعودي، أن المعسكر الحالي للأخضر المقام في جدة على ملعب الجوهرة المشعة، سيكون بمثابة بداية مشوار تعرُّف الأرجنتيني باوزا على جميع اللاعبين؛ من أجل رسم خطة نهائيات كأس العالم في روسيا العالم المقبل.

وقال رئيس الاتحاد السعودي:«بدأنا التخطيط لمعسكر كأس العالم ولكي يتعرف باوزا أكثر على اللاعبين، هناك منتخبات لم تنهِ التصفيات المؤهلة لكأس العالم، جمايكا وغانا متقاربة للمستوى والمنتخبات القوية قادمة».

يلاقي اليوم السبت، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره جامايكا، في المباراة المقررة بينهما ودياً، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر خلال المباراة الودية الأولى ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وستتم إذاعة المباراة عبر القناة الرياضية السعودية، والتي أعلنت أنها ستنقل بشكل حصري مواجهة المنتخب السعودي، أمام منتخب جامايكا، وسيقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وسينطلق في تمام الساعة 20.15.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” مجاناً للجماهير، في مباراتي جامايكا غداً، وغانا الثلاثاء المقبل، في إطار المباريات الودية التحضيرية لمونديال روسيا 2018.







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