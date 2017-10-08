عادل عزت يُهنئ الاتحاد المصري بمناسبة تأهل الفراعنة لكأس العالم

المواطن - عبدالله النخالي

هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد فوزه مساء اليوم على منتخب الكونغو.

كما قدَّم التهنئة للاعبي المنتخب المصري وأجهزته الإدارية والفنية، ولجماهير الكرة المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الكبير جاء بفضل التخطيط السليم والعمل الجاد والمستوى الفني والروح القتالية التي أظهرها الجميع.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن أمنياته بأن يُقدِّم المنتخبان الشقيقان السعودي والمصري المستويات المُشرِّفة، والنتائج الإيجابية خلال مشاركتهما في كأس العالم، راجيًا من الله أن يوفق بقية المنتخبات العربية المنافسة في التأهل للمونديال.







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