عادل عصام الدين للاعبي الاتحاد: سامحونا!

المواطن ـ محمد سلام

وجه الناقد الرياضي ومدير المركز الإعلامي السابق في نادي الاتحاد، عادل عصام الدين، رسالة إلى لاعبي الفريق الاتحادي، عقب إعلان نتائج الجمعية العمومية لنادي الهلال، والتي انعقدت أمس الأربعاء، في صالة الشيخ عبدالرحمن بن سعيد بمقر الزعيم في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد عادل عصام الدين أن ميزانية الهلال التي تم الإعلان عنها تعادل 3 أضعاف ميزانية الاتحاد، ومع ذلك استطاع العميد في العام المنصرم تحقيق بطولة كأس ولي العهد، ونافس على بطولة الدوري، رغم الظروف الصعبة.

وقال الناقد الرياضي الاتحادي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “ميزانية الهلال التي أُعلنت أمس ثلاثة أضعاف ميزانية العميد ، والأهلي قد لا يقل عن الهلال.. كبير يا اتحاد.. سامحنا إن تجاوزنا وقسونا”، واضعًا مع تغريدته صورة للاعبي الاتحاد.

هذا وجاء قرار عقد الجمعية العمومية الاستثنائية بنادي الهلال، بناء على توجيه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي أمر بعقد جمعية عمومية لكل فريق في مدة لا تتجاوز الـ30 يومًا من تاريخ التوجيه.

وتم خلال الجمعية العمومية الاستثنائية للهلال، في حضور ممثلي مكتب هيئة الرياضة، إعلان ميزانية القلعة الزرقاء الحالية، وميزانيته المقترحة للموسم المقبل، واستعرض مجلس إدارة نادي الهلال خلال الجمعية العمومية الاستثنائية كافة إنجازات الزعيم خلال الفترة الماضية، قبل رفع التقرير النهائي لمعالي رئيس هيئة الرياضة.

وقال نائب ئيس الهلال عبدالرحمن النمر: “كان هنالك ديون متراكمة على النادي، لكن الإدارة تمكنت من إيجاد حلول بتنمية الإيرادات، ونجحت في ذلك”.

وأوضح النمر إنجازات إدارة الهلال، وقال: “بدعم أعضاء الشرف والجماهير، حقق النادي عددًا كبيرًا من البطولات في كل الألعاب إنجازات كرة القدم: الأول: كأس الملك، بطولة الدوري، التأهل لنصف نهائي آسيا. الأولمبي: كأس الأمير فيصل الشباب، بطولة المملكة، كأس الاتحاد”.

وعن الإيرادات، ذكر نائب رئيس الهلال: “بلغ حجم الإيرادات للسنة الماضية: 304 ملايين، وبلغ حجم المصاريف للسنة الماضية: 265 مليونًا، وكان صافي الربح: 39 مليونًا.. الميزانية المتوقعة للسنة المقبلة: الإيرادات: 277 مليونًا والمصاريف: 283 مليونًا والعجز: 6 ملايين”.

وتم الإعلان في الجمعية العمومية عن الدعم الذي قدمه رئيس الهلال الأمير نواف بن سعد، وأعضاء شرف الهلال، حيث قدم الأمير نواف بن سعد دعمًا ماليًّا بلغ 229 مليون ريال خلال العامين الماضيين، وبلغ مجموع دعم الأمير نواف بن سعد وأعضاء شرف الهلال أكثر من 400 مليون ريال.







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