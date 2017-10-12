عارف عن #فساد_بي_بن_سبورت: كلمات ولي العهد وصلت إلى أكبر مؤسسة رياضية

المواطن ـ محمد سلام

علق الناقد الرياضي، جمال عارف، على إعلان المدعي العام السويسري تورط ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ومدير قنوات بي إن سبورت في قضية رشوة تتعلق بحقوق كأس العالم التلفزيونية ضمن تحقيقات “فيفا”.

وأكد مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الاتحاد أن كلمات سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وصلت إلى أكبر مؤسسة رياضية، حينما ذكر أن الفاسد لن ينجو بأي حال من الأحوال، وغرد عارف قائلا: “قالها ولي العهد الأمين الامير محمد بن سلمان ( لن ينجو أي فاسد مهما كان ) ها هي كلمات سموه تصل إلى اكبر مؤسسة رياضية لاستئصال الفساد عالميا”.

هذا ويواجه القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قضية جنائية أمام النيابة العامة السويسرية فيما يتعلق بمنح الحقوق الاعلامية لكأس العالم لبلدان معينة.

وأكدت النيابة العامة السويسرية عبر المدعي العام أن القضية فتحت في 20 مارس الماضي ضد القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لشركة ” بي إن سبورتس “، وجيروم فالكه الموقوف من لجنة القيم ورجل أعمال آخر.

وذكر المدعي العام السويسري أن جيروم فالكه أمين عام الفيفا السابق متهم بقبول مزايا لا مبرر لها من القطري ناصر الخليفي، وتم تفتيش ممتلكاته في فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا.

وجاء تفتيش مكاتب ” بي إن سبورتس ” التلفزيونية في باريس في إطار تحقيق النيابة العامة السويسرية مع رئيسها القطري ناصر الخليفي وجيروم فالكه أمين الفيفا الموقوف على خلفية بيع الحقوق الإعلامية لكأس العالم.







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