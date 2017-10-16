عالج نفسك نفسيًّا بالحيوانات الأليفة

المواطن - وكالات

اعتمد أحد مشافي مدينة مانشستر البريطانية طريقة مميزة لعلاج أمراض الانفصام والاكتئاب باستخدام الحيوانات الأليفة.

وتدير برنامج العلاج المذكور ممرضة صحة نفسية تدعى شارون هول كانت قد مرت بتجربة مماثلة عندما اشترت جروًا صغيرًا للتغلب على الحزن الذي أصابها بعد وفاة والديها، واليوم تستعين الممرضة بهذا الجرو وبعض الأرانب والقوارض لمعالجة المرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية.

وفي تعليق على هذا النوع الفريد من العلاج قالت هول: “قال لنا المعالجون النفسيون: إن بعض المرضى الذين رفضوا في السابق المشاركة في أي برامج جماعية للعلاج النفسي يستمتعون بهذا النوع من العلاج ويشاركون فيه بنشاط”.

وأشارت إلى أن “بعض جلسات العلاج التي تشرف عليها لا تتخللها أية أحاديث أو إشراف من المختصين، بل يترك المرضى مع الحيوانات ليتفاعلوا معها، فحين يستمتع المرضى بحضور الحيوانات يكون هذا هو خيط الضوء الرفيع الذي ينير ظلام حياتهم ويجعلها أكثر متعة”.

ويعتبر برنامج العلاج المذكور واحدًا من سلسلة البرامج الصحية التي تحظى بدعم مالي قدره 330 ألف جنيه إسترليني نحو (440 ألف دولار) مخصصة لمساعدة العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية معينة.







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