عالم فلك زاعمًا: نهاية العالم خلال أيام

المواطن - وكالات

زعم عالم فلك أن نهاية العالم خلال أيام.

وقال ديفيد ميد (الذي توقع أن العالم سينتهي في 23 سبتمبر): سيتعرض العالم بدءًا من 15 أكتوبر الجاري إلى زلازل وأعاصير وأمواج تسونامي وحرب نووية قد تستمر إلى 7 سنوات حتى ينتهي العالم.

ويعتقد أن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم من زلازل في المكسيك وفيضانات في ولاية تكساس وإعصار إيرما في ولاية فلوريدا سببها نظرية الكوكب إكس أو نيبيرو.

وأعلنت ناسا في وقت سابق أن كويكب “فلورنس”، سيصبح أكبر كويكبًا يقترب من الأرض، إلا أن الخبراء أكدوا أنه لن يشكل أي خطر على الأرض.







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