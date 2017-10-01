عبدالله الأسطا يكشف موعد خروجه من المستشفى

المواطن - الرياض

كشف عبدالله الأسطا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موعد خروجه من المستشفى، عقب تعرضه للإصابة بنزيف نتيجة كسر في الجمجمة خلال مباراة العالمي والشباب.

وقال مدافع النصر في تصريحات لبرنامج كورة: «الحمد لله أنا بخير، توقف النزيف وأحتاج راحة من أجل كسر الجمجمة، وسوف أخرج اليوم من المستشفى إن شاء الله».

وخضع اليوم عبدالله الأسطا، للفحص الطبي النهائي أمس في المستشفى، لمعرفة آخر التطورات في الإصابة التي لحقت به خلال مباراة العالمي والشباب في الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

وشهدت مباراة النصر والشباب بالجولة الخامسة، والتي حسمها العالمي بهدف دون رد، تعرض عبدالله الأسطا لكسر في مقدمة عظمة جمجمة الرأس، بعد تدخله في كرة مشتركة مع محمد بن يطو لاعب الليوث، ليتم نقله بعدها للمستشفى.







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