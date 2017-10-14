عبدالله الخريف في حوار مع ” المواطن” : أنا مؤثر والإساءة لن تطال المملكة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

حظي بمتابعات تجاوزت في حسابه الشخصي أكثر من مليون، ويختلف عن الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأنه ينشر المفيد بطريقة مشوقة بهدف نشر الوعي وتغيير الأنماط السلوكية لمتابعيه، وذلك من خلال ترجمة عدد من المقاطع القصيرة ومن ثم بثها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.. عبدالله الخريف الذي التقته “المواطن” ودار الحوار التالي:

يعرفون اسمك ولكن يريدون معرفة من هو عبدالله الخريف صاحب المقاطع الممتعة؟

اسمي عبدالله الخريَف، وعمري ٢٥ سنة، وخرّيج جامعة ميشيغان في تخصص إدارة صحيّة.

هل لا زلت خارج المملكة؟

عُدت إلى أرض الوطن منذ سنة ونصف تقريباً.

كيف بدأت في مواقع التواصل ومتى؟

كانت لي مساهمات شخصية في مواقع التواصل لكن بدايتي الفعلية كانت عام 2015.

كيف ترى مستوى تفاعلك مع الأحداث وكيف تختار المقاطع التي تترجمها؟

أختار المقاطع بناءً على محتواها الهادف أو فائدتها العلمية وتفاعل المجتمع الغربي معها، وبالتالي أترجمها ليستفيد منها كل فرد في مجتمعنا.

هل أصبحت مؤثراً أم أنك لا زلت تطمح للكثير والكثير؟

التأثير مسألة نسبية لا نستطيع الجزم فيها، لكن لدي منصّة ضخمة أستطيع إيصال رسائل معيّنة منها يتابعها كافة أطياف المجتمع، إن كنت تعتقد أن هذا تأثير “نعم أنا مؤثر”، أما بالنسبة للطموح فليس لطموحي سقف.

تمثيلكم بالأمم المتحدة قُبيل فترة كان عن ماذا؟.. وكيف يرون المملكة وأنت أحد أبناء هذا الوطن؟

تشرّفت مع نخبة من شابّات وشباب الوطن بتمثيل وطننا الغالي المملكة أمام جميع دول العالم في مؤتمر الأمم المتحّدة “اليونسكو” وما يثلج الصدر حقيقةً هو أن هذا الحوار كانت تقوده المملكة، وهذا بحد ذاته شرف ودليل قوّة لدولتنا الغالية، أما من ناحية نظرة العالم الخارجي لمملكتنا، فكما ترى نحن نسعى في هذا الوطن الغالي للتطوّر والنهضة في جميع المجالات، ونطمح أن نكون في مصافّ الدول العظمى على الصعيد العلمي والحضاري والثقافي أيضاً.

هل تصديت لمحاولات الإساءة للمملكة ورددت على ذلك بمقاطع فيديو؟

المملكة دولة عظيمة والإساءة لن تطالها والرد على الإساءة هو تحجيم لها، لكنني أعمل بشكل شخصي على توضيح تلك المفاهيم الخاطئة التي ينشرها بعض الإعلام الغربي لهدف تشويه ديننا الإسلامي الحنيف وليس لدولتنا نفسها.

كم مقطع فيديو أنتجت؟ وكم تستغرق منك المقاطع لإنتاجها؟

إلى الآن قمت بترجمة ما يقارب 1000 فيديو، أما مسألة وقت الإنتاج‏ والترجمة فهي نسبية ومتفاوتة من مقطع لآخر.

ماذا تقول لمحبيك عبر صحيفة “المواطن”؟

أشكر صحيفة “المواطن” على هذه المبادرة الرائعة وعلى ما تقدمه في خدمة هذا الوطن وشباب الوطن، والشكر موصول لك أيضاً أخي وليد، وختاماً أسأل الله أن يديم علينا نعمة هذا الوطن المعطاء، وأن يعيننا ويسددنا لخدمته ورفعة شأنه، وأن يديم علينا أمننا وأماننا وازدهارنا في ظل مليكنا الغالي.







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