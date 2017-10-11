عبدالله بن بندر يشدد على تحسين الخدمات بمطار المؤسس

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة ضرورة تنفيذ مبادرات ومخرجات ورشة عمل تحسين وتطوير خدمات صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز التي عقدت في فندق الهيلتون بجدة مؤخراً، ما يكفل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وإيجاد حلول عاجلة لتحسين الخدمات المقدمة في الصالة.

وشدد سموه خلال افتتاح أعمال الورشة على أهمية التعجيل بإنشاء قنوات اتصال مشتركة بين الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في الصالة، من أجل تسهيل الإجراءات على الخدمة المقدمة لهم، موجهاً بتشكيل لجنة تنسيقية من الجهات المشاركة في الورشة تجتمع بشكل مستمر لمراجعة ما تم تنفيذه من خطط وبرامج.

وفي ختام حديثه قدم سموه الشكر للجهات المشاركة في الورشة، مؤكداً أن الإمارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لكافة الجهات بما يحقق التنمية ويقدم خدمات مميزة لضيوف الرحمن.

وخلال الورشة التي حضرها نحو 100 خبير ومختص يمثلون 23 قطاعاً حكومياً وأهلياً معنياً بخدمات الاستقبال والمغادرة بالمطار، تمت مناقشة أكثر من 18 ملاحظة واجهت تنفيذ خطط وبرامج استقبال وتوديع الحجاج بالمطار، كما تم اقتراح الحلول المناسبة التي من شأنها تلافي حدوث الملاحظات المرصودة في موسم حج العام الماضي.

واستعرضت الورشة أيضاً مراحل رحلة الحاج، المتمثلة في مرحلة الوصول والاستقبال ومرحلة الإجراءات والكشوفات الصحية، ومرحلة إجراءات الجوازات، ومرحلة استلام الأمتعة والحقائب، ومرحلة الجمارك، ومرحلة التفويج إلى مكة المكرمة، أو المدينة المنورة، حيث عمل المشاركون على تحليل كل مرحلة، فيما تم الاتفاق على عدة حلول سيجري تنفيذها وفق جداول زمنية محددة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما تم تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة ورصد انعكاسات التطبيق على مستوى الخدمة.

ويأتي انعقاد ورشة العمل كأحد مخرجات اجتماع لجنة الحج المركزية والهادفة لتحسين وتطوير خدمات الصالة، وما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، الهادفة إلى عمل كافة الجهات ذات العلاقة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتطوير الأنظمة، وتسهيل الإجراءات.







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