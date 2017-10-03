عبدالله بن بندر يكرّم موهبة ضمن مبادرة صناع المستقبل

المواطن - الرياض

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي مستشار سمو رئيس مجلس الإدارة، والأمين العام المكلف لـ”موهبة”، ممثلاً لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، كونها أحد الشركاء الرئيسيين في مبادرة “صناع المستقبل”، وتسلم الأمين العام درع التكريم من راعي الحفل.

جاء ذلك خلال تخريج 200 طالب وطالبة من موهوبي “موهبة”، في الحفل الذي أقيم في محافظة جدة بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين بمجال الإبداع والابتكار.

ومبادرة “صناع المستقبل” برنامج الصانع الصغير، هو إحدى المبادرات التي تشرف عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وتقدّمه وتنفذه شركة “وادي العباقرة”.

وكانت “موهبة” قد رشحت 100 طالب و100 طالبة من طلابها الموهوبين من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة “في محافظة جدة”، للمشاركة على لقب “الصانع الصغير” عن مبادرة “صناع المستقبل”، حيث شارك طلاب “موهبة” في برنامج صيفي يشمل دورات مجانية في مجالات البرمجة، وهندسة الإلكترونيات، والروبوتات، والتصميم.

وانطلق البرنامج تحت مسمى “الصانع الصغير” خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017م، والتحق الطلبة المرشحون بالبرنامج على خمس مجموعات؛ كل مجموعة تضم 20 طالباً و20 طالبة، وخصص البرنامج 10 أيام لكل مجموعة لإخراج عدد من المشروعات العلمية الإلكترونية والنماذج الهندسية الأولية.



.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :