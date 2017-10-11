عبر “المواطن”.. مياه الشرقية تتجاوب مع استفسارات أهالي هجرة السفانية بالخفجي

المواطن_ نوف العايد _ الخفجي

تجاوبت مياه الشرقية مع شكاوى أهالي هجرة السفانية بمحافظة الخفجي عبر صحيفة “المواطن” حول عودة تقليص ردود المياه المخصصة للسفانية إلى أقل من 10 ردود، إضافة إلى تلاعب أصحاب الصهاريج في تزويدهم بالمياه.

وأوضحت مياه الشرقية، عبر المتحدث الإعلامي فهد الحميدي لـ”المواطن“، أنه يتم تزويد أهالي هجرة السفانية بالصهاريج عن طريق شركة أرامكو السعودية وليس عن طريق خدمات المياه بمحافظة الخفجي.

وأضافت سيستمر الأمر حتى تأمين مصدر للمياه بالهجرة تحت مسؤولية خدمات المياه بواقع يتجاوز ما يتم حالياً ويزيد.

كما كشفت أنه سيتم طرح مشروع لنقل المياه من محافظة الخفجي إلى الهجرة حال توفر الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع.

وحول ما أثير عن عودة ضخّ المياه إلى وضعها الطبيعي دون انقطاع؛ أكدت مياه الشرقية، أنه فيما يخص ضخ المياه بمحافظة الخفجي فإن الأسابيع المقبلة ستشهد -بإذن الله- زيادةً في الكميات المنتجَة من المياه، والتي ستزيد تدريجياً وصولاً لمرحلة الاكتفاء.