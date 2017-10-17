عدادات ذكية لتنبيه المستهلكين إلى ارتفاع استهلاك المياه برسائل نصية

المواطن - الرياض

تمكن عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل من إقناع أعضاء المجلس، في جلسته أمس، بالموافقة على توصية تقدم بها، تطالب بتركيب عدادات مياه ذكية؛ تقوم بإرسال رسالة نصية إلى المستهلكين عند ارتفاع الفواتير عن المعدل الطبيعي، كي لا يفاجأ المواطن بفاتورة فلكية.

وقال العقيل: إن التوصية التي تمت الموافقة عليها بغالبية الأصوات تنص على قيام شركة المياه بإخطار المستهلك مسبقاً بمسار معدلات استهلاكه، ليتم القضاء على فواتير المياه الباهظة، مشيراً إلى أنه سيترتب على القرار عدد من المكاسب، فعلى صعيد المستهلك يقوم العداد الذكي بقراءة دقيقة لاستهلاكه الحقيقي، وفي وقت محدد غير مرتبط بإنسان، وإنما بقراءة إلكترونية عن بُعد، وفي حال ارتفاع متوسط الفاتورة عن معدلها الطبيعي يتم تنبيهه عبر رسالة نصية تمكنه من مراجعة إن كان هناك تسرب في المياه أو أن عليه استخدام أدوات ترشيد.

وأعرب العقيل عن اعتقاده بأن هذه الطريقة ستقضي على فواتير المياه باهظة الكلفة، فالشركة لن تستطيع مفاجأة المستهلك بفاتورة فلكية، لأن عليها إخطاره مسبقاً عن مسار معدلات استهلاكه خلال فترة زمنية، وفِي هذا تتم المحافظة على حقوق المستهلك.

وأشار العقيل، وفقاً لـ”الحياة”، إلى أنه على صعيد الحكومة وشركة المياه، فمن المعلوم أن العدادات الذكية ستؤدي إلى وفر مالي كبير، إذ ستحتاج شركة المياه إلى عدد قليل من الموظفين لقراءة العدادات، بينما أعدادهم كبيرة حالياً، كما ستمكن عدادات وشبكة المياه الذكية من ضبط عمليات تسريب المياه، ما يحافظ على الموارد المائية ويرشد المصروفات المالية.

ووافق المجلس على التوصية، التي تنص على تعميم تركيب عدادات مياه ذكية في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية، عند تجاوز الاستهلاك المعدل الطبيعي.







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