عربات أطفال تُقل المنومين بين غرف الفحص والعمليات في مستشفيات الرياض

المواطن - الرياض

أطلقت صحة الرياض، من خلال مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، خدمةً جديدةً في قسم الأطفال المنومين؛ للحد من توترهم وذويهم خلال اللحظات الأخيرة قبل تحضيرهم للدخول إلى غرفة العمليات.

وأوضحت إدارة المستشفى أن هذه الخدمة عبارة عن توفير سيارات صغيرة يستمتع بها الطفل ويقودها من غرفته إلى أقسام الفحص والعمليات والأشعة، حيث يشرف الأطباء على الأطفال خلال قيادتهم لتلك السيارة، مؤكدين أنها استراتيجية جديدة للحد من توترهم والتخفيف من رهبة المستشفى والطاقم الطبي.

وأضافت صحة الرياض أن إطلاق هذه المبادرة يأتي تمهيداً لإطلاقها في جميع مستشفيات الرياض، فيما تعد جزءاً من المبادرات التي تعتبر نقلةً نوعيةً للخدمات الصحية بالمستشفيات.

وأوضحت صحة الرياض أنها فخورة جداً بمثل هذه المبادرات المباركة التي تأتي من منطلق حرصها على تقديم أفضل الخدمة الطبية للمواطن.