عروض البولشوي الروسية في المملكة.. قريبًا

المواطن - الرياض

شهدت زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى موسكو، توسيع آفاق التعاون بين موسكو والرياض لتشمل جوانب متعددة ثقافية وعسكرية واقتصادية وصناعية.

وسوف يكون المواطن السعودي على موعد مع عروض مسرح البولشوي والمارينسكي في الموسم الفني لعام 2018، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الخميس.

وقال لافروف أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير الخارجية عادل الجبير، على هامش أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا منذ 90 عامًا، إن التعاون الثقافي مع المملكة قد يشمل جولات فنية لأوركسترا مسرح مارينسكي للأوبرا والباليه من مدينة بطرسبورغ بقيادة قائد الأوركسترا الشهير فاليري غيرغييف، وفرقة مسرح البولشوي للباليه وعدد من الفرق الروسية في الموسم الفني لعام 2018.

وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية بين روسيا والمملكة على هامش الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين في عدة مجالات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :