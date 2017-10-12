عضو شرف الأهلي لاتحاد الكرة: حراك قانوني رائع ولكن !

المواطن ـ محمد سلام

أشاد المحامي خالد أبو راشد، عضو شرف النادي الأهلي، بقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإقالة عبدالله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف السابق، بعد اعترافات خالد شكري الموظف السابق في لجنة غرفة فض المنازعات.

وطالب عضو شرف الأهلي اتحاد الكرة باستكمال التحقيقات لتشمل كافة الأندية، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “حراك قانوني رائع للاتحاد السعودي ولكن لماذا لم يكمل تحقيقاته مع الكل لتشمل الأندية التي فوضت الشخص المجهول وكذلك البرقان فجميعهم تحت سلطته”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد نشر المخالفات والتجاوزات التي حدثت في فترة رئاسة عبدالله البرقان للجنة الاحتراف، وذلك عقب الكشف عن قضية فساد كبرى في الوسط الرياضي.

وقد أعلن اتحاد الكرة أنه وبعد نتائج التحقيقات مع الموظف في غرفة فض المنازعات خالد شكري، قرر مجلس الإدارة إقالة عبدالله البرقان.

ودشنت الجماهير السعودية هشتاقاً تحت عنوان « البرقان_خارج_الرياضة_بسبب_الفساد»، أعربت خلاله عن دعمها لاتحاد الكرة السعودي، وتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، من أجل اقتلاع الفساد من جذوره.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :