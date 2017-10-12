عضو شرف الهلال يدافع عن عبدالله البرقان ويُطالب إدارة الزعيم بالتصعيد

المواطن ـ محمد سلام

أكد عضو شرف نادي الهلال، موسى الموسى، أن هناك تصفية حسابات من جانب بعض الإعلاميين في تعاملهم مع قضية عبدالله البرقان، والذي أعلن اتحاد الكرة بالأمس إقالته؛ نتيجة ارتكابه عددًا من المخالفات المالية والإدارية للوائح وأنظمة الاتحاد خلال فترة رئاسته للجنة الاحتراف.

واعتبر الموسى أن هناك عددًا من وسائل الإعلام والإعلاميين خرجوا عن أخلاقيات المهنة، وانحدروا في مستنقع تصفية الحسابات، مؤكدًا أن البرقان من أكفأ الشخصيات التي مرت على اتحادات كرة القدم، وكان موضع ثقة المسؤولين عن الرياضة السعودية، وأنه كان يقف على مسافة واحدة من كل الأندية بالمملكة، ويقدم مصلحة الكرة على مصلحة الانتماء والميول.

وحول المخالفات التي تم رصدها على البرقان، علق عضو شرف الهلال: “ما فعله البرقان كان يهدف لمصلحة اللاعبين والأندية، حيث كان يسهل الإجراءات ويوصل الحقوق إلى أهلها، وإن كان قد وقع في بعض التجاوزات الإجرائية فهي أخطاء بحسن النية وليس من ورائها أي منافع شخصية”.

واستنكر الموسى الزج باسم نادي الهلال، وإطلاق أحكام الفساد والتزوير على البرقان قبل ثبوت أي إدانة له، مطالبًا كعضو شرف هلالي إدارة الزعيم بحفظ حقوق النادي، وبالملاحقة القانونية لكل شخص يقوم بالإساءة إلى الكيان الهلالي.







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