عضو شورى يوصي بمنع استخراج رخصة قيادة للأجانب في هذه الحالة

المواطن - الرياض

بدأ مجلس الشورى مجدداً، في مناقشة ملف قيادة السيارة في المملكة ولكن هذه المرة يتعلق الأمر باستخراج رخص القيادة للأجانب.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وفق الأمر السامي الذي أصدره مساء الثلاثاء الماضي.

وتقدم عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بتوصية إضافية على التقرير السنوي لوزارة الداخلية، الذي كان من المقرر مناقشته الثلاثاء المقبل.

وتضمنت التوصية عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من 4 آلاف ريال، وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر، أو لم تكن مهنته سائقاً لتخفيف ازدحام المركبات، بحسب الحياة.

الجدير بالذكر أنه بعد صدور الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة سقطت توصية تقدم بها 12 عضواً في المجلس كانت تدعو إلى استخراج رخصة القيادة للمرأة، والتي طالما أجلها المجلس، ورفضت اللجنة الأمنية في الشورى الموافقة عليها أو عرضها بالمجلس، وأبقى المجلس على توصيات اللجنة الأمنية على تقرير الداخلية بمعالجة التسول والتسلل والنظام الإلكتروني.







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