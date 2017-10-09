عطل بتطبيق سناب شات حول العالم.. والشركة تعد بحل المشكلة

المواطن - وكالات

اشتكى عدد من مستخدمي سناب شات من مشاكل بالتطبيق؛ إذ لا يمكنهم إرسال أو استقبال الرسائل، وقد أعرب مستخدمو سناب شات في كل من أوروبا والولايات المتحدة عن انزعاجهم عبر موقع تويتر، وأقر فريق دعم سناب شات بوجود المشكلة التي تؤثر على عدد قليل من المستخدمين، مع التأكيد على حلها.

وطبقًا لما ذكره موقع داون ديتكتور، المتخصص فيرصد الأعطال، بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن المشكلة اليوم قبل الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال مستخدم يدعى بوبي نانا: “سناب شات يعاني حاليًّا من عطل، وهذا أمر يثير توتري”، بينما نشر مستخدم آخر تغريدة يقول من خلالها: “يتعرض سناب شات لأعطال في الأوقات غير المناسبة”، بينما أعرب مستخدم يدعى ZakoAli عن استيائه، قائلًا: “جئت إلى تويتر لمعرفة ما إذا كان سناب شات معطل بالفعل، أم أن هاتفي يعاني من مشكلة”.

وكانت المشكلة الأكثر شيوعًا بين المستخدمين هي عدم القدرة على إرسال الصور والفيديوهات، تليها فشل المستخدمين في تلقي الرسائل، بينما ذكر بعض المستخدمين وجود مشكلة في تسجيل الدخول أو الاتصال بالخادم.







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