عقوبات قاسية من الانضباط على المخالفين

المواطن - الرياض

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة عقوبات على الأندية المخالفة للوائح المنظمة للبطولات، التي تقع تحت مظلة اتحاد الكرة.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي الاتحاد بدفع (10,000 ريال)، للتأخر في تسليم قائمة أسماء اللاعبين والجهازين الفني والإداري، في لقاء التعاون، بالدوري السعودي للمحترفين.

وغرمت اللجنة رئيس نادي الفيصلي (20,000 ريال)، لوجوده في ساحة الملعب رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي، في لقاء الفيحاء بالدوري السعودي للمحترفين.

ألزمت الانضباط رئيس نادي الفيحاء بدفع (20,000ريا ل)، لوجوده في أرض الملعب والجلوس على دكة البدلاء، رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي.

وعاقبت اللجنة نادي الفيحاء، بدفع غرامة (10,000 ريال)، نظير قيام جماهير الفريق برمي علبة مياه واحدة أثناء دخول الحكام، أمام الفيصلي.

وألزمت اللجنة نادي الاتحاد بدفع (5,000 ريال)، لحصول 7 من لاعبي فريق درجة الناشئين على 7 بطاقات صفراء، أمام الوحدة.







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