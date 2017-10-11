علي بابا تتجاوز أمازون بقيمة سوقية 470 مليار دولار و466 مليون مشترك

المواطن - وكالات

تجاوز عدد العملاء النشطين عبر شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية 466 مليون عميل أي ما يعادل ثلث سكان الصين لتتفوق بذلك على نظيرتها الأميركية “أمازون” بعد أن بلغت القيمة السوقية 470 مليار دولار أميركي.

وارتفعت أسهم شركة علي بابا بنسبة 1.2% خلال منتصف جلسة بورصة نيويورك أمس لتصل إلى 184.32 دولار وتبلغ قيمتها السوقية 472.1 مليار دولار.. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركة تجارة التجزئة الإلكترونية الأميركية “أمازون” بواقع 0.87 % لتبلغ 982.35 دولار للسهم، لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 471.9 مليار دولار.

وبهذا استعادت علي بابا لقب أكبر شركة للتجارة الإلكترونية بعد أكثر من عامين بفضل أدائها الرائع في العام الجاري.

وباعتبارها واحدة من أفضل الشركات أداء في بورصة نيويورك، تجاوزت أرباح “علي بابا” أكثر من 100% منذ يناير الماضي، فيما ارتفعت أرباح أمازون بنسبة حوالي 30%.. وارتفع سعر أسهم الشركة الصينية بنسبة 12% في الشهرين الماضيين بعدما أعلنت في أغسطس عن تسجيل أرباح فصلية أفضل من المتوقع.







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