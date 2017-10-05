عمر السومة يوجه رسالة للجماهير بعد تعادل سوريا وأستراليا

المواطن ـ محمد سلام

تمنى المهاجم السوري عمر السومة، محترف النادي الأهلي، كل التوفيق لمنتخب بلاده خلال مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب أستراليا، ضمن ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وكان التعادل الإيجابي 1 ـ 1 حاضرًا في مباراة سوريا وأستراليا اليوم الخميس، على استاد هانغ جيبات في ميلاكا بماليزيا، ضمن ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وعقب نهاية مباراة سوريا وأستراليا، نشر عمر السومة تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “يا رب لك الحمد والشكر.. دعواتكم لنا يوم الثلاثاء.. يا رب توفيقك”.

هذا وتقدم للمنتخب الأسترالي لاعبه روبي كروس في الدقيقة 40، ومع الدقيقة 85 حصل المنتخب السوري على ضربة جزاء، سددها النجم عمر السومة، معلناً تعادل نسور قايسون أمام الكنغر.

وسيطر المنتخب السوري على معظم مجريات المباراة، ولكن دون ترجمة لأهداف، قبل أن يحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل الضائع، ضغط خلالها نسور قايسون على المنتخب الأسترالي، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تعادل الفريقين 1-1.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على استاد أستراليا في سيدني، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لخوض الملحق العالمي من التصفيات أمام صاحب المركز الرابع في تصفيات منطقة كونكاكاف.







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