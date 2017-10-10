عمومية ساخنة للنصر

المواطن - الرياض

تحتضن اليوم الثلاثاء، قاعة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بنادي النصر في الرياض، الجمعية العمومية العادية للعالمي.

وستتم خلال الجمعية العمومية مناقشة التقرير الفني والإداري، عن نشاط الموسم الرياضي، كذلك التقرير المالي للنادي عن السنة الماضية والميزانية المقترحة للموسم القادم.

وعقد أعضاء شرف نادي النصر، مساء أمس، اجتماعاً بمنزل العضو فهد المشيقح، وبحضور 11 من مجموع 50 عضواً شرفياً، لحل الأزمة المالية التي يمر بها العالمي.

وتم خلال الاجتماع جمع مساعدات مالية بقيمة 6 ملايين ريال فقط، علماً بأن النصر يحتاج لما يقرب من 30 مليون ريال، لضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

يذكر أن المبلغ الذي جمعه أعضاء الشرف (6 ملايين ريال)، جعل مجلس الإدارة، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، يفكر في الاعتذار عن عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا 2018.







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