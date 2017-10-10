عودة حوادث عقبة ضلع القاتلة.. هنا الأسباب والحلول

المواطن _ سعيد مشهور - أبها

عاد طريق عقبة ضلع الحيوي، الرابط بين منطقة عسير ومنطقة جازان، إلى الواجهة قي الأيام القليلة الماضية.

وشهد الطريق، خلال أيام قليلة، عدة حوادث مروعة نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية، بالإضافة إلى اضطرار الجهات ذات العلاقة إلى إغلاق حركة السير أمام الحركة المرورية أكثر من مرة خلال الأيام الماضية نتيجة بعض الحوادث.

صحيفة “المواطن” رصدت أسباب عودة الحوادث إلى طريق عقبة ضلع في الأيام الماضية، بعد تراجعها في الفترة الماضية بنسبة كبيرة جداً بعد الإجراءات الحازمة التي طبقها مرور عسير خلال العام المنصرم، والتي تمثلت في إيقاف خدمات قائدي المركبات الذين يرتكبون مخالفة التجاوز غير النظامي بشكل فوري، وإحالتهم للهيئة المرورية مع حجز المركبات المخالفة وإيقاف قائدها، كما تم تكثيف تواجد المرور السري وأجهزة ضبط السرعة على امتداد الطريق لتثبت هذه الإجراءات لكبح جماح المتهورين والمخالفين .

ورصدت “المواطن” خلال أيام مخالفات عديدة على طريق عقبة ضلع كان أبرزها السرعة العالية والتجاوز الخاطئ في المنعطفات ووجود الحيوانات السائبة كالجمال وغيرها على جنبات الطريق، بالإضافة إلى وجود تقاطعات خطيرة على امتداد الطريق وافتقارها لإيجاد حلول جذرية لحماية جميع عابري الطريق كتقاطع قرى صدر وايلة وربيعة وبني ماجور الشهير، والذي شهد العديد من الحوادث المرورية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :