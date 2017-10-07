غدًا.. فتح باب القبول والتسجيل بالحرس الملكي

المواطن - الرياض

أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس في سلامة الأغذية وتقنية المعلومات برتبة وكيل رقيب، وكذلك لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها برتبة جندي، وحملة الشهادة الثانوية العامة الحاصلين على رخصة قيادة عمومي (نقل خفيف/ نقل ثقيل)، وكذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم والكليات الفنية ودبلوم معهد الإدارة.

وأوضحت رئاسة الحرس الملكي أن على الراغبين بالتسجيل مراجعة شروط الالتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع (هنا).

علمًا أنه سيتم فتح الموقع لاستقبال الطلبات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18/ 1/ 1439هـ لمدة أسبوع.







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